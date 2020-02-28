كباشي الى جوبا

توجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم “الجمعة” إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا للانضمام للوفد الحكومى لمفاوضات السلام السودانية التى تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.

وكان فى وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالى علي.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا قطعت شوطا مقدرا فى اتجاه تحقيق السلام بالبلاد، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع مسارات التفاوض للفصائل المنضوية تحت تحالف الجبهة الثورية.

السوداني

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