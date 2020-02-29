وفد امريكي يطلع على موقف الحريات الدينية بالسودان

التقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد بمكتبه أمس “الجمعة” وفداً من مجلس الحريات الدينية الأمريكي، واطلع الوفد على القضايا الدينية بالبلاد واحترام السودان للحريات الدينية والتعايش والتسامح الديني الذي ينعم به.

وأبلغ مفرح الوفد بحسب صحيفة المجهر، باعتزام وزارته عقد مؤتمر للتعايش الديني بحضور عدد من المشاركين من دول العالم، وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش ست أوراق عمل بغرض إبراز هذه التجربة ودعمها وترسيخها، مؤكداً أن مخرجات المؤتمر ستجد المتابعة والاهتمام حتى يتم إنزالها على أرض الواقع إثراءً للتعايش الديني.

في سياق منفصل امتدح مفرح المساعي الرامية إلى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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