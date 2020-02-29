الاتحاد الأوربي يعلن عن إضافة ١٠٠ مليون يورو دعما للحكومة الإنتقالية بالسودان

أعلن السيد/ جوزيف بوريل فونتيلس الممثل الأعلي للسياسة الخارجية و الأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي عن توفير مبلغ ( ١٠٠ ) مليون يورو للسودان اضافة الى المبلغ السابق والبالغ ( ١٥٠ ) مليون يورو ليصبح الدعم الكلي ( ٢٥٠ ) مليون يورو. و ذلك دعما لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد ودعم الفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الأقتصادية بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء .

جاء ذلك عقب استقبال رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك لفونتيلس والوفد المرافق له يوم السبت ، والذي يزور السودان لمدة يومين يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة .

و اشاد د.حمدوك بموقف الاتحاد الأوربي المساند للسودان ولثورته الشعبية من أجل الحرية و السلام والعدالة مشيرا إلى ان دعم الاتحاد الأوربي المستمر بمثابة دعم استراتيجي يصب في مصلحة السودان و المنطقة .

من جانبه اوضح فونتريلس أن زيارته للسودان هي الأولى لأفريقيا مشيرا إلى أن لقائه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية و واضحة بأن الاتحاد الأوربي يدعم التحول الديمقراطي بالبلاد و الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية و أضاف ” أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية و السلام والعدالة .

وتأتي زيارة المسؤول الاوربي وصلا لزيارة رئيس مجلس الوزراء موخرا الي مقر الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكية بروكسل ولقائه الممثل الأعلي للاتحاد الأوربي السابق في نوفمبر الماضي.

كما تأتي الزيارة في إطار التزام الاتحاد الأوربي بدعم الفترة الانتقالية و وتعزيز الثقة بين الحكومة و الاتحاد الأوربي و ورغبة الطرفين في دفع العلاقات المتبادلة .

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