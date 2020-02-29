لجنة إزالة التمكين تصدر قرارات بتشكيل لجان تسيير

قال الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين إن اللجنة كانت قد أصدرت عددا من القرارات ومن ضمنها حل الاتحادات المهنية والنقابات وقد أحدث ذلك فراغا حاولت اللجنة ملأه بتشكيل لجان تسيير حيث أصدرت اللجنة قرارات بتشكيل لجان تسيير لبعض الأجسام المهمة مثل تشكيل لجنة تسيير للاتحاد العام لأطباء السودان والاتحاد العام للمهندسين السودانيين وقرارا بتشكيل لجنة لتسييرالوحدة النقابية للعاملين بوكالة السودان للأنباء ولجنة أخرى للوحدة النقابية لهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم والهيئة الفرعية للعاملين بسكر النيل الأبيض.

وأوضح وجدي صالح في المؤتمر الصحفي للجنة اليوم بالقصر الرئاسي بالخرطوم أن اللجنة العليا اعتمدت لجان تسيير للهيئة الفرعية للعاملين بمصنع سكر حلفا الجديدة وللوحدة النقابية لعمال جامعة المغتربين والوحدة النقابية للعاملين بالسلطة القضائية والهيئة النقابية الفرعية للعاملين بشركة مطابع السودان للعملة. وأشار إلى أن أي لجان تسيير ما لم يصدر قرار بتشكيلها من لجنة إزالة التمكين هي لجان غير معتمدة .

وحول تشكيل لجان للتفكيك بالولايات أوضح صالح أن اللجنة كانت قد أصدرت قرارا بتشكيل هذه اللجان بالولايات والمؤسسات، مؤكدا أن أي قرارات غير صادرة من لجنة إزالة التمكين هي قرارات غير معتمدة بالنسبة للجنة العليا، مبينا أن اللجنة العليا تعكف حاليا على تسمية أعضاء لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين بالولايات وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

سونا

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