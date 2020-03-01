تأجيل مفاجئ لعودة الطلاب السودانيين من الصين

تأجلت بشكل مفاجئ أمس عملية إجلاء طلاب السودانيين العالقين بمدينة “ووهان” الصينية والتي كان مقرراً لها اليوم الأحد.

وتلقت سفارة السودان ببكين أمس، إخطاراً رسمياً من سفارة دولة الإمارات ببكين بتأجيل رحلة الطائرة الإماراتية الخاصة بإجلاء السودانيين وطلاب الجاليات العربية الأخرى (مصر، اليمن وموريتانيا) من اليوم الأحد إلى بعد غدٍ الثلاثاء.

وحسب صحيفة الصيحة، فإن التأجيل يتعلق بمشاكل في الطيران، وأكدت مصادر دبلوماسية أن سفارة السودان ببكين في أتم الجاهزية لنقل الطلاب من مواقعهم إلى المطار توطئة لنقلهم إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات.

يذكر أن الطلاب سيحتجزون لخمسة وعشرين يوماً بالإمارات كفترة احترازية لحضانة فيروس “كورونا”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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