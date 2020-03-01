المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم يشدد على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون

شدد د. الفاتح عثمان المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم على ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون أو الكحول، محذرا من اللمس المباشر للعين والفم. ودعا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة الاتحادية بقاعة الوزارة اليوم حول التجهيزات والتحوطات لمرض كورونا في السودان المواطنين للالتزام بالموجهات الصحية، وقلل الفاتح من ضرورة لبس الكمامات إلا للكوادر الطبية وأضاف قائلاً “لبس الكمامة ليس حماية، الحماية هي غسل الأيدي”.

وقال الفاتح إن الإجراءات داخل مركز العزل بمستشفى الخرطوم مستوفية الاشتراطات الصحية، والمعايير القياسية لمنظمة الصحة العالمية، وليس هناك خوف من وجود مركز عزل داخل مستشفى الخرطوم، وأن مركز العزل ومركز الايواء تم تجهيزهما بكافة الأجهزة والمعينات والأدوية والإسعاف ، وأضاف قائلا “إن الطلبة القادمين من الصين بصحة جيدة، وهناك متابعة يومية وهناك أطباء متابعون معهم”.

من جانبها استعرضت د. جيهان عيسى مديرة إدارة الوبائيات بإدارة الطب الوقائي بالوزارة الوضع العام لمرض كورونا في العالم بالتركيز على الشرق الأوسط وإفريقيا والسودان. وقالت جيهان إن عدد الحالات في الصين بلغ 79394 حالة، وعدد الوفيات بلغ 2838 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات خارج الصين 6009 حالة إصابة وحوالى 86 حالة وفاة فى 53 دولة.

الخرطوم 1-3-2020 (سونا)

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