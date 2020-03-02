الحزب الشيوعي لا يستبعد تفكير “مغامرين” في انقلاب عسكري

لم يستبعد سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب شروع من وصفهم بـ”المغامرين” التفكير في انقلاب عسكري، لكنه أكد أن الجماهير لن تقبل بأي انقلاب في الفترة القادمة.

وقال الخطيب لمصادر إن حال حكومة حمدوك لا يسر، ونوّه إلى أن من المآخذ عليهم هرولتهم للخارج قبل أن يستغلوا موارد البلاد الداخلية – على حد قوله. وأشار إلى أن مجلس الوزراء الآن مجرد من أية ركائز قوة في داخل السلطة لتنفيذ إرادته. وأضاف أن ما نراه الآن هو اتجاه للخارج وإهمال للجانب الإنتاجي.

وأكد الخطيب بحسب صحيفة السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي يتبناها وزير المالية تسير وراء إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأعلن رفض حزبه لرفع الدعم والتمييز بين المواطنين بوضع سعرين (تجاري وعادي) للخبز والوقود.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



