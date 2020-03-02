البوشي تستمع لتنوير من لجان المقاومة بأروما

إستمعت وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي لدى زيارتها صباح اليوم لمدينه أروما ، لتنوير من ممثلي لجان المقاومة وشباب المنطقه، حيث تناول الشباب المشاكل التي تواجههم كشباب َ، متمثلة في عدم وجود البُنى التحتية التي تعينهم على ممارسة الرياضة بالإضافة لإفتقار المنطقة للخدمات.

وتأتى زيارة البوشى لولاية كسلا ضمن الوفد الوزارى الذى يزور الولاية حاليا برفقة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك .

وتحدث ممثل لجان المقاومة بأروما عن ضرورة الحرص على مكتسبات الثورة رغم التحديات المختلفه، مشيرا الي أن زيارة البوشي لأروما تمثل أول زيارة لمسؤول حكومي منذ أمد بعيد .

وفي جانب آخر تفقدت البوشي أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بمدينة كسلا حيث سجلت زيارة لأسرة الشهيد محمد عبدالقادر بود شريفيي وأسرة الشهيد أدهم بحي العرب و أسرة الشهيد محمد عثمان بالسواقي الجنوبية وعايشت عن قرب بحي السلام إحتفال التعايش السلمي بين مكونات مجتمع الحي.

سونا

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