فيصل يتفقدأعمال الترميم في متحف بيت الخليفة

تفقد الأستاذ فيصل محمد صالح، وزير الثقافة و الإعلام، صباح اليوم أعمال الصيانة والترميم والتجديد الجارية في متحف بيت الخليفة بأم درمان ومنزل برمبل المجاور له.

وجاءت الزيارة في إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المتحف بنهاية شهر مارس الحالي، واطلع السيد وزير الثقافة والإعلام على العمليات الأخيرة لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي أنجزت عمليات صيانة شاملة للمتحف، كما ناقش مع المسؤولين في متحف بيت الخليفة والهيئة القومية للآثار والمتاحف التحضيرات لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع و الخاصة بتجديد و تحديث منصات العرض وترميم المعروضات.

ويعتبر مشروع تجديد متحف بيت الخليفة جزءا من برنامج تحديث متاحف غرب السودان والذي يشمل متحف شيكان في مدينة الأبيض بولاية كردفان و متحف دارفور في نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وينفذ المشروع بتمويل من الحكومة البريطانية و يستهدف الحفاظ على متحف بيت الخليفة وبيت برمبل كجزء من تاريخ مدينة أم درمان وتاريخ السودان بشكل عام.

سونا

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