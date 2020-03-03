سياسي سوداني: هذه الجنسية لا تقدر بثمن… حملها أشخاص جعلوا السودان معبرا لدول أخرى

أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قراراً يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية سودانية من أجانب، حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

شمل القرار سحب نحو 13 ألف جنسية سودانية منحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال النظام السابق، وحظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 – 2019، داخل وخارج البلاد.

وفي ذلك قال اللواء فضل الله فورما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة السوداني وعضو قوى الحرية والتغيير لوكالة “سبوتنيك”: “إن سبب قرار المجلس السيادي بسحب الجنسية السودانية من 13 ألف أجنبي حصلوا عليها في فترة حكم البشير، يعود إلى أن السودان به أكثر من خمس ملايين أجنبي حاملي هذه الجنسية، وهو ما فاقم معاناة السودانيين في حياتهم اليومية”.

سبوتنيك

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