أسرة “علي عثمان” : قوات نظامية إحتلت منزلنا ونعيش في ضيافة أقربائنا

كشفت أسرة علي عثمان محمد طه عن تفاصيل الإستيلاء على منزلها الكائن بالخرطوم في أعقاب مغادرهتم الى تركيا في رحلة علاجية وهددت باللجوء الى القضاء .

وقال نجل “طه” ” مصعب ” أنهم تفاجأوا عند عودتهم نهاية يناير الماضي من تركيا عقب إجراء عملية (غضروف رقبة) لوالدتهم باحتلال منزلهم من قبل قوات نظامية مدفوعة من لجنة إزالة التمكين ، الأمر الذي أثار دهشتهم لاعتبار أن هذا منزلهم وكل مقتنياتهم مازالت فيه وتم الإستيلاء عليه دون سابق إنذار .

وبحسب صحيفة المجهر ،قال : تعجبنا للقرار وطلبنا مقابلة اللجنة أو إحضار صورة من القرار الذي تم بواسطته الإستيلاء على المنزل ، لكن طلبنا قوبل بالرفض ، وتقدمنا بطلب إستعجال مرضي لمقابلة اللجنة للسماح لنا باستخدام المنزل لان الوالدة بحاجة لعناية ، ونحن الأن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للجهات العليا لرد حقوقنا ، هذا منزل الوالد وكل الأوراق موجودة ولهعم أن يطلعوا عليها .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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