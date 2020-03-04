وزارة الصحة: لم يصدر قرار باغلاق المعابر

قال مدير ادارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية د. بابكر المقبول انه لم يصدر الى الآن قرار من الحكومة الاتحادية او الحكومات الولائية باغلاق المعابر.

و اشار الى ان مطالبات خاصة من مواطني الولاية الشمالية بإغلاقها, منوها الى انه قاما صباح اليوم “الاربعاء” بزيارات تفقدية لمعبري اشكيت وارقين بالضفتين الشرقية والغربية لوادي حلفا.

ووقف على الامكانيات المتاحة بالمعبرين للفحص والكشف عن المواطنين القادمين للسودان والعابرين منه وخلوهم من الفيروسات ، بجانب الفحص على الاجانب القادمين للسودان عبر المعبرين.

ووعد المقبول بتكملة النواقص في وسائل الفحص والكشف حتى يتمكن العاملون فى الفحص والكشف من أداء عملهم بصورة مطمئنة.

صحيفة السوداني

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