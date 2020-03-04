تحت شعار (صفاً واحد كالنيل).. القائد العام للقوات المسلحة يخاطب تخريج الدفعة الثامنة

يخاطب القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع تخريج الدفعة الثامنة من قوات الدعم السريع باستاد الكلية الحربية في العاشرة من صباح السبت المقبل.

ويأتي تخريج الدفعة الثامنة تحت شعار (صفاً واحد كالنيل)،وهي كوكبة متميزة إمتــداداً للدفعــات السابقــة التــي تـم تخـريجها مـن الجنــود وانضــمامها لقوات الدعم الســريع ، بـدءاً من الدفعة الأولى التي تمثل اللبنة الأساسية المكونة للقوات وكان تخرجها بتاريخ 28 أكتوبر 2013م.

وأكدت دائـرة التدريب بقوات الدعــم الســريع أنها ظلت في حراك دائم وتعمــل بكــل جهــد لتنفيــذ مــا تـم وضعــه مــن خطط وبرامـج تهدف بشكل عام إلى تطويــر أداء قــوات الدعــم السريع ورفع مستوى قدراتهم مؤكدة أن قوات الدعم السريع ستظل في خـدمة الوطن والمواطــن وستعمل بكــل تفــاني وتجـرد ونكران ذات ومسؤولية.

وتميزت الدفعــة ( الثامنـة) المتخرجة في السابع من مارس الجاري ، بأن شروط القبول إليها ركــزت على المستويات التعليمية العالية من حملة الشــهادات الجامعيـة وما فــوق الشهادة السودانية ، بجانـب الخبرات المهنية المختلفة مـن كل ولايات السـودان ، كما أنها تلقــت جرعـات تدريبية مكثفة لأداء المهام المطلــوبة منها باحترافية ودقة عالية ، كمــا تتمــــيز بوجــود مواهــب ومهــارات متعــددة فــي مختلــف ضروب الرياضة

فضلاً عن القيام بكــافة واجباتها المختلفة بشكل احترافي و مهني .

وتؤكد قيادة قوات الدعم السريع ، أنها ستظل دوما تعمل وتبــذل الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن الغالي ، وحاميـة لإنسانه وترابـه ومكتسباته وسيادته .

الخرطوم 4 – 3 – 2020م (سونا)

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