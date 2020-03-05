النائب العام يسلم رئيس الوزراء التقرير النهائي لاحداث مليونية (رد الجميل)

كشف النائب العام تاج السر الحبر عن اصابة (57)من المواطنين و (12) من رجال الشرطة في مليونية ” رد الجميل”.

و اشار الحبر في تصريح صحفي اليوم ” الخميس” عقب تسليم التقرير النهائي لمليونية رد الجميل, الى انه تم استجواب قائد العمليات و مدير الشرطة و كل الضباط الذين كانوا في موقع الاحداث في فبراير الماضي, مؤكدا ان اللجنه رفعت توصيات اللجهات ذات الصلة على ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث مرة اخري و ان يتم التعاون مع المسيرات السلمية بما نصت عليه الوثيقة الستورية من قبل الشرطة لان الامر تخطى عدم المشروعية.

السوداني

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