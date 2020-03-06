تحالف المستقلين يشيد بقرار انصاف شهداء رمضان

– وصف تحالف المستقلين الوطنيين الاحرار قرار قيادة القوات المسلحة بإعادة شهداء رمضان الماضى الي الخدمة وترقيتهم وإحالتهم للمعاش تكريما لهم ،بالقرار التاريخي والشجاع لجهة إنصافه لأسر هؤلاء الشهداء الذين أعدمهم النظام البائد بدم بارد دون رحمة.

وقال الأستاذ عثمان ابراهيم الطويل رئيس التحالف في تصريح (لسونا) ان القرار يجئ تنفيذا لأحد مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة وهو العدالة وإحقاق الحق فضلاً عن إسهامه في تعميق الثقة بين الشعب ومؤسساته النظامية مشيرا الي الظلم الكبير الذي وقع على الضحايا وأسرهم جراء انتهاكات النظام البائد لحقوق الإنسان خاصة وانه لم يتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وإنما حاكمهم في محاكم صورية لاتتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والنزاهة مضيفاً أن قرار القوات المسلحة يؤكد وقوف المؤسسة العسكرية ودعمها اللامحدود لثورة ديسمبر وسعيها الدؤوب لتنفيذ أهدافها وشعاراتها مشيرا الى المجهودات الكبيرة التى قامت بها القوات النظامية في إنجاح ثورة ديسمبر والإطاحة بنظام المخلوع.

سونا

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