اتفاق بين الحكومة وأصحاب مصلحة من دارفور

طالب أصحاب المصلحة من دارفور ممثلاً فى قطاع النازحين بالعودة الكريمة إلى مناطقهم الأصلية بالإضافة إلى التعويضات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وعودة نظام الإقليم لدارفور و قضايا التنمية المتوازنة.

وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك فى تصريح صحفي بحسب موقع صحيفة السوداني، ان الوفد عقد جلسه مع وفد الحكومة والجبهة الثورية واتفق على استيعاب النازحين في آليات تنفيذ الاتفاق النهائي بشأن قضاياهم، مضيفاً أنه سيتم تشكيل لجنة موحدة من وفدى الحكومة والجبهة الثورية للحوار مع ممثلي النازحين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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