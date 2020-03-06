الدقير: الشعب السوداني هو الذي قاد التغيير

أكد المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن الشعب السوداني هو الذي قاد التغييرواستطاع أن ينتزع الحكم من الطغاة، مقدما الأرواح والمهج جسرا للعبور من أجل الوصول للحرية والديمقراطية وأكد أن مبادئ حزبه ترتكز على إشراك الجميع في القضايا والهموم.

وقال خلال مخاطبته اللقاء السياسي لفعاليات محلية الدندر بحضور رئيس الحزب بالولاية الأستاذ الماحي محمد سليمان و قيادات الحزب بالمركز والولاية ،قال إن اللقاء تفاكري مع مكونات محلية الدندر وذلك إيمانا بأهمية الحوار وإشراك المجتمع في كافة القضايا التي تلامس المواطن وذلك من أجل إدارتها بالطريقة المثلى.

وأشار إلى أهمية دور قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل الشركاء في حراسة مكتسبات الثورة خاصة وأن التغيير سيمر بمراحل وتحديات.

و دعا الدقير إلى ضرورة توحيد الإرادة الجماعية من أجل مجابهة التحديات الأساسية المتمثلة في ( السلام -الأزمة الاقتصادية – العدالة – التمكين) وأشار إلى أنه لابد من عمليات تقييم لأعمال المرحلة الانتقالية بغية التقويم وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

ورد الدقير على عدد من التساؤلات والمداخلات بأنه لابد من تحريك الموارد الداخلية ومعالجة سياسات الصادر والاهتمام بالذهب ومكافحة التهريب لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الخلل لمواصلة النهوض اقتصاديا وذلك بتحويل الإنتاج من استهلاكي إلى انتاجي تنموي وأن يكون للدوله دور واضح في عملية الإنتاج لإعادة التوازن في المعادلة الاجتماعية.

و أكد بأنه لابد من إزالة التمكين بالولايات وأن تخضع كافة التعيينات لمعيار الكفاءة وليس التمكين.

وأشار إلى ضرورة انتهاج الشفافية والنزاهة والأمانة في كافة الممارسات.

وحيا الدقير أسرة الشهيدة التايه ابوعاقلة طالبة جامعة الخرطوم والتي سقطت شهيدة في عهد النظام البائد.

من جانبه حيا الأستاذ الماحي محمد سليمان رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية سنار مناضلات الشعب السوداني وشهداء الوطن وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة. وأوضح أن الهدف من اللقاء هو تبادل الوعي في هذه المرحلة والوقوف على المشاكل بالمحليات من أجل أن تسود العدالة والحرية والسلام التي من أجلها انتفض الشعب السوداني

وأعرب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني فرعية الدندر الأستاذ عبد الرحمن عادل النذير عن سعادته باللقاء التفاكري لتبادل الوعي لمجابهة كل التحديات. وقال إن الشعب قادر على مجابهتها بعد أن استنشق عبق الحرية والعدالة التي فجرتها ثورة ديسمبر المجيدة ، وقال إن الحزب قام بإعداد ورصد كافة المشاكل المتمثلة في الخدمات الضرورية، مشيرا إلى إمكانيات محلية الدندر والموارد الطبيعية التي تزخر بها.

سونا

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