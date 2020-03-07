طبيب سوداني يحذر من تداول الدولار مع تجار العملة في السوق الموازي لاحتمال نقله مرض كورونا

حذر طبيب سوداني من خطورة تداول العملات الأجنبية التي قد تكون قادمة من دول ينتشر فيها مرض كورونا الجديد خصوصاً الدولار لانه الأكثر تداولاً عالمياً وفي السودان.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بغسل اليدين مباشرة بعد لمس أى عملة ورقية لأن فيروس كورونا الجديد قد ينتقل عبرها من شخص إلى آخر.

وقال المتحدث باسم المنظمة – فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) يوم الأربعاء الماضي- “إن الأموال تتنقل بين أيدينا بشكل متكرر ويمكن أن تلتقط كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لذلك ننصح الناس بغسل أيديهم بعد التعامل بها، وتجنب لمس وجوههم عندما يكون ذلك ممكنا، للحد من مخاطر انتقال العدوى”.

واقترحت منظمة الصحة العالمية استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأن الفيروس “الكوروني” المستجد قد يبقى أياما عدة على سطح العملة الورقية.

وقال الطبيب السوداني الذي فضل حجب اسمه في تصريح خاص لصحيفة كوش نيوز يوم الجمعة: يجب على البنوك السودانية ، القيام بعمليات تطهير وعزل العملات الأجنبية القادمة من خارج السودان لمنع الفيروس القاتل من البقاء فيها عبر إستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو الحرارة المرتفعة لتطهير الأوراق المالية وتعقيمها، أما بالنسبة للتداول خارج البنوك وعبر تجار العملة فأوضح الطبيب السوداني أن ذلك يشكل خطراً على حياة المواطنين وقد يؤدي لنقل مرض كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)

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