الأمة يعترض على تغيير مناهج التعليم ويدعو ” التربية” لوقف العبث

إستنكر حزب الأمة القومي قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالتعليم الخاص، وقال إنها إنفراد بقرارات مصيرية بطريقة دكتاتورية من مجموعة أضحت بين ليلة وضحاها متحكمة في شأن أهم الوزارات وأكثرها حساسية، وأنها ستقود الوزارة إلى المجهول.

وقال الحزب في بيان تحصلت عليه ” السوداني” إن هنالك ” محاولات لتجيير الفترة الإنتقالية ومصير التعليم بالبلاد، لا سيما المناهج الدراسية والقوانين الخاصة بالتربية والتعليم”.

في وقت وصف حزب الامة مشروع قانون تنظيم التعليم الخاص بأنه يفتقد لأبسط المقومات التي تحترم القائمين على أمر التعليم بالبلاد مما نتج عن ذلك فجوة ماثلة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الخاص بالولاية، الذي يستوعب أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة وحوالي ٥٠ ألف معلم، وعدد مقدر من العمال والموظفين.

واضاف حزب الامةة في بيانه: ندعو كافة قوى الثورة لتكوين غرفة عمليات مشتركة من جميع مكونات التربية والتعليم العام والخاص للتصدي لهذه السياسات العرجاء التي تدمر العملية التعليمية بالبلاد ولقد شرعنا في التواصل مع كافة الجهات لوقف هذا العبث بالعملية التربوية وإعادة هيكلة الوزارة لتعود وزارة لكل السودانيين، وكذلك ندعو كل مؤسسات التعليم الخاص للتصدي لهذا القانون الجائر.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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