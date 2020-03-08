الصحة: الوزارة هي المصدر الوحيد للإعلان عن أي امراض في السودان

أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن المصدر الوحيد لإعلان أي حالة عن أي مرض هي وزارة الصحة الاتحادية وليس سواها .

وأكدت الوزارة – في تعميم صحفي – أنه إشارة إلى ما راج عن ثبوت أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالبلاد؛ وحسب التحري الذي تم من قبل المختصين بوزارة الصحة الاتحادية؛ وعن أوصاف الحالة المذكورة بشكل مبدئي فهى لا تتطابق مع أعراض كورونا، إلا أن وزارة الصحة الاتحادية أخذت ذلك على محمل الجد، وأخذت المشتبه به إلى مركز العلاج المتخصص في الكورونا وتم أخذ عينة منه وستعلن الوزارة عن نتيجة الفحص المعملى بعد ساعات من الآن خلال السبت..

، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة والشائعات.

الخرطوم 7-3-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



