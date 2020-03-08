غندور: تكليف حميدتي برئاسة لجنة المعالجة الاقتصادية فشل صريح للحكومة

اعتبر رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف البروفيسور إبراهيم غندور اسناد رئاسة لجنة المعالجة الاقتصادية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي فشل صريح للحكومة واعلن حرص حزبه علي مرور الفترة الانتقالية بهدوء وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يحدد عبرها الشعب من يحكمه.واكد غندور خلال حديثه في برنامج مباشر بقناة الجزيرة يوم السبت ثقتهم في نزاهة القضاء السوداني وأوضح أن غالبية الشعب السوداني يرفض محاكمة أي مواطن خارج البلاد وأشار الي ان تسليم الرئيس السابق المشير عمر البشير للمحكمة الجنائية سيجرجر اناس كثر في الحكومة والحركات المسلحة.وأشار غندور الي ان إيجابيات سد النهضة للسودان أكثر من سلبياته.

الخرطوم : النورس نيوز

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