الدقير : توقعت أن يرأس حمدوك آلية ايقاف التدهور الاقتصادي

وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير تشكيل آلية لا يقاف التدهور الاقتصادي بالخطوة الايجابية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وشدد على ضرورة توسيع قاعدة التشاور بين السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة قوى الثورة والاصغاء للرأى العام لتحقيق الاستقرار الذي يمهد لعملية الاصلاح الشامل.

وقطع الدقير في تصريحات صحفية ان الحكومة احوج ما تكون الان للدعم وللالتفاف الشعبي حولها وأعتبرإن ذلك واجب على كافة الناس الا انه عاد وقال من الخطأ تحصين الحكومة او أي شخصية عامة او اي جهة ضد النقد لتلافي الأخطاء وجزم بأن حكومة الثورة ستنجح استنادا علي قواعد الشفافية و الارادة الشعبية وتمليك الحقائق للرأي العام بجانب اعلاء شأن الروح النقدية وتشجيع المشاركة الواسعة في تقييم السياسات والاداء عبر الحوار وليس فقط خلف الابواب المغلقة وانما الحوار المفتوح امام الشعب عبر التواصل الجماهيري وأردف كنت أتوقع أن يرأس الالية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأرجع ذلك لجهة إن الازمة الراهنة أكبر تحدي يواجه حكومتة مؤكدا ان الآلية من صميم العمل التنفيذي لترسيخ سلطاته ومسؤوليته الكاملة في الشأن الاقتصادي واستدرك قائلا لكن تم الاتفاق بين الاطراف الثلاثة بأن تسند هذه الالية للمجلس السيادي وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة هي الحاضر الاقوى في ملف الازمة الاقتصادية باعتبار انه من مسؤلياتها متمنيا ان يؤدي ذلك الي نتائج أيجابية.

سنار : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة

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