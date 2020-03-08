الشيوعي: لا نقبل تدخل العسكر في شؤون الحكومة المدنية

رفض الحزب الشيوعي اسناد رئاسة اللجنة العليا الأزمة الاقتصادية لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان “حميدتي” واعتبر الخزب اعلان الآلية اسناد الرئاسة لحميدتي تدخل سافر للمجلس العسكري في مسؤوليات الحكومة المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي فضل بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس ان الحزب لا يقبل “بتاتاً” تدخل المكون العسكري في شون الحكومة المدنية، وأبدى استغرابه الشديد من الجهة التي اصدرت القرار.

وكشف فضل عن دعوة عاجلة لقوى الحرية والتغيير لاجتماع عاجل للتباحث حول كيفية رفض القرار وآلية تنفيذه، وأكد ان الحزب سيقف ويدعم الحكومة المدنية التي تعتبر رحم قوى الحرية والتغيير، ونفى فضل فشل الحكومة الانتقالية الا انه عاد واقر بان هناك تباطؤ وخلل في الاداء.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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