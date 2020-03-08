عائشة تؤكد الحرص على تحقيق العدالة والحرية

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى السعيد حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة والحرية لجميع أبناء الوطن وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتوصل لسلام عادل ومستدام يرضي الجميع ويوقف نزيف الحرب.

وامتدحت عضو مجلس السيادة لدى لقائها بالقصر الجمهوري اليوم وفد أسرى حركات الكفاح المسلح، الذين تم إطلاق سراحهم بموجب قرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، امتدحت شجاعة الأسرى ودورهم البطولي في مواجهة النظام البائد مما أسهم في إنجاح ثورة ديسمبر المجيدة .

وأشارت الأستاذة عائشة موسى إلى تبني مجلس السيادة لمبادرة تصفير السجون حتى يتمكن الجميع من المشاركة في بناء دولة المستقبل، مؤكدة مساندتها ودعمها للذين أطلق سراحهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بناء دولة المواطنة والحقوق .

إلى ذلك، أشاد الوفد بدور وجهود عضو مجلس السيادة الأستاذة عائشة موسى السعيد في رفع الظلم وتحقيق العدالة لكل أبناء الوطن .

سونا

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