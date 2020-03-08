السيادي: أكثر من ملياري امرأة يعانين من ضعف الفرص في اختيار الوظائف

قالت عضو مجلس السيادة عائشة موسى ان أكثر من ملياري امرأة يعانين من ضعف الفرص في اختيار الوظائف وما زالت نسبة مشاركتهن في البرلمانات عالمياً لا تتجاوز العام الماضي 25%….

واعتبرت موسى في كلمتها في اليوم العالمي للمرأة، القهر الاقتصادي هو العدو الأوحد الذي يجب ان يوحد النساء للعمل من اجل واقع معيشي أفضل للأسر والمجتمعات، وبحسب صحيفة السوداني أكدت على أهمية التضامن مع المرأة وقضاياها على مستوى دول الجوار ومناطق النزاعات والصراعات في محيطنا الإقليمي والدولي.

ودعت ليكون هذا العام في السودان عاما لإلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة في كل المجالات ليمثل ذلك إضافة حقيقية لثورة ديسمبر المجيدة، وتغيير النظرة الدونية للمرأة التي حملت راية الثورة والتغيير، مشيرة الى ان المرأة عانت أقسى أنواع الاضطهاد طيلة أشهر الثورة وتحملت تبعات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وناضلت من اجل المساواة في الحقوق كما تساوت الواجبات.

الخرطوم(كوش نيوز)

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