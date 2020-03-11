فيديو.. غندور: عندما كنت مسؤول قلت يمكن ان ندرس التطبيع مع اسرائيل ولم اقول ولماذا لا نتحاور

ما يقال عني شخصيا التقيت أو انني انتويت اللقاء ذلك ما لم يحدث، هنالك حديث تم في لقاء في احد المراكز البحثية وكان هنالك سؤال من وزير سابق من جمهورية جنوب السودان الشقيقة، سأل وقال أن التطبيع مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب لن يتم بدون التطبيع مع دولة اسرائيل، وقال لي لما لا تدرسون ذلك، قلت له الدراسة ممكنه ولكنني لم اقول ولماذا لا نتحاور.

رأينا فيما ما تم من لقاء بين فخامة الرئيس الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي اوضحنا رأينا واضح جدا اننا نرفض مثل هذا اللقاء ونستنكره خاصة وانه قد جاء بلا مقدمات.

أشير الي ما ظل يردده البعض في الإعلام بأنه كان هنالك حوار بين النظام السابق والدولة الإسرائيلية انا اؤكد انني لم اكون يوما طرفا بمثل هكذا حوار، انني لم اسمع من اي جهة كانت أن مثل هكذا حوار قد دار.

بقلم

ابراهيم غندور

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