السودان يوقف سفريات مصر واليوناميد المباشرة لمطارات دارفور

أصدرت سلطة الطيران المدني الأربعاء نشرتين دوليتين بإيقاف السفريات الجوية القادمة من مصر والخاصة بقوات اليوناميد إلى مطارات دارفور الثلاثة.

وأوضح د. عبدالحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني في تصريح لـ”سونا ” أن المنشورين تم توجيههما لطياري السفريات القادمة من مصر وسفريات قوات اليوناميد المتوجهة إلى كل من مطارات الفاشر- نيالا والجنينة بضرورة الهبوط بمطار الخرطوم اعتبارا من اليوم ١١مارس إلى ١٥ إبريل المقبل قابلة للتمديد وذلك للقيام بالمسح الصحي للمسافرين وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية.

الخرطوم 11-3-2020م(سونا)

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