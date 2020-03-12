السودان يعلق الرحلات الجوية مع ثمان دول فورا من بينها مصر

أصدر السيد إبراهيم عدلان مدير عام سلطة الطيران المدنى الخميس قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة او المتجهة إلى ثمان دول وذلك فى اطار الاجراءات الصحية الاحترازية من تفشى وباء كورونا.

وشمل القرار دول كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، اليابان، فرنسا، أسبانيا، إيطاليا ومصر ، على أن يتم تنفيذ القرار فورا والى حين اشعار آخر .

وكان مدير سلطة الطيران المدنى قد أصدر ايضا قرارا سابقا بتقليص الرحلات الجوية لمطار الخرطوم لكل شركات الطيران العالمية بمعدل رحلة واحدة فى اليوم وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية .

الخرطوم 12-3-2020(سونا)

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