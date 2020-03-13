الامين العام للمؤتمر السودانى يدعو لزيادة الانتاج

-ناشد المهندس خالد عمر يوسف الامين العام لحزب المؤتمر السودانى الى ضرورة زيادة الانتاج الزراعى والحيوانى وكذلك مضاعفة الانتاج فى كافة الثروات وتشجيع المنتج والنهوض بالثروة اوزيادة الانتاج .

ودعا المهنس خالد خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاقتصاد وملتقى رجال الاعمال الاول- مساء اليوم بدار الحزب الخرطوم والذى يعقد تحت شعار (نحو نموذج اقتصادى تنموي لتحقيق العدالة الاجتماعية ) دعا الدولة الى الاستفادة من الموارد وتنمية القطاعات المختلفة مشيرا الى ان العهد البائد كان يحمى الانشطة الطفيلية الامر الذى ادى الى عدم وجود تنمية حقيقية بمختلف القطااعات —وقال ان المنتظر من حكومة الثورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والدفع به الى الامام وتفعيل كافة الامكانيات وكذلك الاهتمام بالخدمة المدنية والوقوف على امر الشركات الامنية الاقتصادية ومعالجتها –وامن على اهمية الدور الاجتماعي في توفير الصحة والعلاج والتعليم وغيرها مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية الدولة .

واضاف أن المؤتمر الذى نعقده الآن يعتبر السند الحقيقي للمؤتمر الاقتصادي الذى يعقد فى التاسع والعشرين من مارس الحالي .

الجدير بالذكر ان مؤتمر الاقتصاد وملتقى العمال الاول سيواصل جلساته بصالة المعلم بالخرطوم بعد غد السبت وتستمر جلساته حتى مساء الاثنين ويتناول عشرين ورقة حول مفاهيم التنمية والاقتصاد واولويات الاصلاح القتصادي والسياسات المالية وسياسات سعر الصرف وانعكاسات ازمة الحكم على الواقع الاقتصاد وسياسات الخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وكذلك يتناول المؤتمر ورقة حول دور الجمعيات الانتاجية فى دفع الاقتصاد وسياسة التفكيك واثرها على قطاع الاعمال .

سونا

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