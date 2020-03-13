وزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة

سياسيةوزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة 2020/03/131 يعقد دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي مؤتمراً هاماً اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس الجاري بالقاعة الكبرى بالوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء.الخرطوم(كوش نيوز) شارك الموضوع :
1 تعليق
لو عايز تقول لينا الكورونا دخلت حنقول ليك اتتو السبب لأنكم فتحتو المعابر والطيران للدول الموبوءة لآخر لحظة ودخلتوا الناس بدون حجر صحي عمدا وقصدا وفعلا لإشغال الناس عن فشلكم فقط لا غير واسأل أي زول جاي من مصر عبر أرقين أو واشنطن هل تعرض لحجر صحي كافي.
العايز تقولوا لو كان كده يبقى مافي داعي تقولوا لأنو مجرد ما السعودية حظرت دخول السودانيين من السودان فمعناها عندها معلومات كافية عن الحاصل وما عجبتا طريقة تعاملكم مع الموضوع والناس فهمت.