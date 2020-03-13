النيلين
سياسية

وزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة

1

يعقد دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي مؤتمراً هاماً اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس الجاري بالقاعة الكبرى بالوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء.

الخرطوم(كوش نيوز)

شارك الموضوع :

1 تعليق

طارق 2020/03/13 at 1:54 م

لو عايز تقول لينا الكورونا دخلت حنقول ليك اتتو السبب لأنكم فتحتو المعابر والطيران للدول الموبوءة لآخر لحظة ودخلتوا الناس بدون حجر صحي عمدا وقصدا وفعلا لإشغال الناس عن فشلكم فقط لا غير واسأل أي زول جاي من مصر عبر أرقين أو واشنطن هل تعرض لحجر صحي كافي.
العايز تقولوا لو كان كده يبقى مافي داعي تقولوا لأنو مجرد ما السعودية حظرت دخول السودانيين من السودان فمعناها عندها معلومات كافية عن الحاصل وما عجبتا طريقة تعاملكم مع الموضوع والناس فهمت.

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها