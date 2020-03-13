وزير الصحة يعقد مؤتمرا هاما اليوم الجمعة

يعقد دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي مؤتمراً هاماً اليوم الجمعة الثالث عشر من مارس الجاري بالقاعة الكبرى بالوزارة في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بحسب وكالة سونا للأنباء.

الخرطوم(كوش نيوز)

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