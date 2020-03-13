اعلان اول حالة وفاة بفيروس كورونا في السودان

أعلن السودان، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس الخميس بعد عودته من زيارة للإمارات في الأسبوع الأول من مارس/ آذار.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن الرجل، وهو في الخمسينيات، توفي في العاصمة الخرطوم.
وأوقف السودان، أمس الخميس، إصدار التأشيرات وخدمات الطيران لثماني دول تشمل إيطاليا ومصر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
كما جرى تعليق رحلات الحافلات إلى مصر.
رويترز
4 تعليقات
معلومات أخرى من ذوي الفقيد تفيد بغير ذلك ولازال بالإمكان فحص مرافقيه ومحتكيه للتأكد.
وزارة الصحة لم تتحدث بعد.
هل تم الحجر على ذويه ومرافقيه والذين احتكوا به؟
فترة الحضانة لظهور اعراض كرونا ( 14 – 24 يوم ) ..
مشى الامارات خلال الاسبوع الاول ( 1- 7 مارس ) … ورجع ( 11 او 12 مارس )
ومات يوم ( 13 مارس ) ..
اها فترة حضانتو للمرض ( 14 – 24 يوم ) … وفترة حجره الطبى النقول ( 2 يوم فى المستشفى لاغير )
ده كرونا جديده اسمها الكرونا العكسية … مثلا ؟؟؟
عالم وهم
تغمده الله بواسع رحمته . ما يتداوله أقرباء الفقيد بأنه كان يعاني منذ فترة طويلة من عدة أمراض وذهب الي الامارات في رحلة شفاء