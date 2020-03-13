اعلان اول حالة وفاة بفيروس كورونا في السودان

أعلن السودان، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس الخميس بعد عودته من زيارة للإمارات في الأسبوع الأول من مارس/ آذار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الرجل، وهو في الخمسينيات، توفي في العاصمة الخرطوم.

وأوقف السودان، أمس الخميس، إصدار التأشيرات وخدمات الطيران لثماني دول تشمل إيطاليا ومصر بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

كما جرى تعليق رحلات الحافلات إلى مصر.

رويترز

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