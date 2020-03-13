عمال مصنع التكامل للأسمنت يلجئون للسيادي لرفع للضرر

أعلن العاملون بمصنع أسمنت التكامل بربر عن عزمهم للجوء إلى المجلس السيادي الانتقالي لتقديم مطالبهم الخاصة بالضرر الذي لحق بهم في الفترة الأخيرة، وقالوا في مؤتمر صحفي أمس قاعة المركز الثقافي بأم درمان، إن هذه الخطوة تأتي تصعيدًا للقضية عقب تجاهل وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وعدم تحملهم مسئولية تدهور العمل بالمصنع، وأشاروا للتدهور الذي لحق بالمصنع الذي أدى بدوره الى توقف العمل. وفشل محاولات الشركة المصرية في تشغيله. وأشار الى أن الفصل التعسفي شمل مهندسين وإداريين وعمالاً وبلغ عددهم (17) موظفاً، وذكروا أن العقد الذي تم مع شركة أسيك المصرية، المشغل للمصنع، غير مجدٍ ويفتقر للوطنية وتم منع عمال المصنع السودانيين من الدخول للمصنع وأن الشرطة سمحت للعامل المصري بالدخول ومحاولة تشغيل المصنع بالقوة وتحت حماية الشرطة السودانية، وطالب الدولة بالنظر إلى القضية من الجانب الوطني وتشكيل لجنة فنية لتسليم المصنع وتقييم الأضرار، وأكدوا أهمية صناعة الأسمنت بالبلاد باعتبارها سلعة إستراتيجية تنموية، وابان محمد عبده أن قطاع الأسمنت يواجه معوقات ادت الى تدني الإنتاجية إلى (50 %) منها انقطاع التيار الكهربائي وشح الجازولين وإغراق الأسواق بالأسمنت المستورد، وتحدث محمد عمر عن أوضاع المهندسين وإهمال القضية رغم اأنها قضية أمن قومي.

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