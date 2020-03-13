أمريكا تدعو دول الخليخ لمواصلة دعمها للسودان

دعت الولايات المتحدة دول الخليج العربي إلى مواصلة ما انقطع من تقديم العون المالي الاقتصادي للسودان والذي توقف في أعقاب ادعاءات بأن أمريكا طلبت من هذه الدول وقف ما التزمت به من توفير دعم يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا في أبريل الماضي دعما ماليا واقتصاديا بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي للسودان عقب الإطاحة بالنظام السابق في الخرطوم.

ونسبت صحيفة (سودان تريبيون) الي مسؤولين حكوميين في السودان تاكيدهم أن الخرطوم لم تستلم إلا مليار دولار فقط بعد تذرع الدول الخليجية بأن واشنطن طلبت إليها إيقاف ذلك الدعم المالي و الاقتصادي تحت دعاوى أنه دعم للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وقالت صحيفة (سودان تريبيون) إنه وردا على سؤال لها حول هذا الادعاء، أجاب السيد كيث هيوز، مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بالخرطوم، برسالة على البريد إلكتروني يوم الخميس قال فيها “إنهم في الولايات المتحدة يشجعون دول الخليج على دعم الحكومة الانتقالية في السودان.”

وقالت الصحيفة إن هيوز أضاف: “أن حكومة الولايات المتحدة تدعم وتشجع بالكامل جميع شركاء السودان، بما في ذلك الشركاء الخليجيين، على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

يشار إلى أن الدول الخليجية قدمت التعهد بذلك الدعم المالي والاقتصادي البالغ 3 مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي بعد أيام من إسقاط نظام البشير.

سونا

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