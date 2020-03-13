وزير الصحة : أتحمل مسوؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم إنه يتحمل مسؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة مؤكد ان التحقيق يجري لمعرفة القصور، وتلافي هذا الخطأ في المستقبل.
و اشار الى اتخاذ إجراءات قانونية حيال جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تسببت في هذا الخطأ
السوداني
1 تعليق
❌❌دا بيان أسرة الفقيد المرحوم فيصل السر
❌❌توضيح هام للغاية
الأصدقاء الكرام .. تواصل معي صديق مقرب من أيام الدراسة و وضح لي الأتي ..
الفقيد فيصل هو شقيق والدة صديقي “خاله ” .. و أذكر أنه ضيفنا من قبل في منزل الأسرة العريقة بحي الخرطوم 2 عندما كنا نجلس لأمتحان الشهادة ..
الفقيد فيصل أصابته وعكة صحية بالأمارات و تم تشخيصه بمرض بالقلب .. تكتم الفقيد علي المرض و أضمر في نفسه أن يسافر الي مصر للعلاج بعد أن يرتب أمره ..
عادت الوعكة للفقيد مرة أخرى في السودان فذهبت به الاسرة الي مستشفى الجودة التي حولته الي مستشفى الخرطوم ..
تم حجر الفقيد لمدة يوم و عمل الفحوصات اللازمة المرتبطة بفايروس كوفيد ١٩ و التي جاءت سلبية ..
بناءآ علي ذلك تم نقل الفقيد الي المنزل و تشخيصه بألتهاب رئوي لا يستدعي الملاحظة الطبية ..
تحسن وضع الفقيد و لكن سرعان ما ساءت حالته فنقلته الأسرة الي مستشفي سوبا و تم أستدعاء د.خالد لمقابلته .. لم يحضر الطبيب المذكور و الذي روج لأشاعة الكورونا و لم يلتقى المريض اصلآ ..
تذمرت أسرة الفقيد و نقلته الي مستشفى يستبشرون حيث كشف عليه د.أبو عبيدة و د.محمد ابراهيم ..
أرتقت روح الفقيد في صباح يوم أمس .. و أخذت عينة ثانية منه .. جاءت نتيجة العينة الثانية سلبية أيضآ ..
ما يتعلق بأدعاء القرابة بين الفقيد و بعض مدوني الفيسبوك .. اكد لي صديقي ان الناشرين لا صلة لهم بالأسرة ..
ما بتعلق بأشاعة الحجر الصحي علي المعزين .. يؤكد لي صديقي أنهم يتلقون واجب العزاء في فقيد الأسرة و ليس هنالك أي صحة لما يشاع حول الحجر الصحي علي المعزين ..
في الختام ستمضي اسرة الفقيد في اجراءات قانونية ضد د.خالد لكذبه الصريح فيما يخص الحالة .. اولآ بأدعاء أنه فحص المريض و هو ما لم يحدث .. و ثانيآ بأدعاء أصابة المريض بالفايروس مما سيؤثر علي أسرة الفقيد بالسلب ..
رحم الله الفقيد فيصل .. أنا لله و أنا البه راجعون ..
كتبه
عبد الرحمن عمسيب