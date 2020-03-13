وزير الصحة : أتحمل مسوؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة

قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم إنه يتحمل مسؤلية إخراج المتوفي من المحجر خلال 24 ساعة مؤكد ان التحقيق يجري لمعرفة القصور، وتلافي هذا الخطأ في المستقبل.

و اشار الى اتخاذ إجراءات قانونية حيال جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تسببت في هذا الخطأ

السوداني

شارك الموضوع :



