مجلس وزراء السودان يعلن اغلاق جميع المدارس والجامعات بالبلاد

ناقش مجلس الوزراء المصغر في اجتماع طارئ السبت توصيات اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لوباء الكورونا، وبناء عليه فقد أصدر القرارات التالية :

١- توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية

٢- الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز و الولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية

٣- إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر.، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

٤- تأجيل إمتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا

ه- سيكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر

٦- إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر

٧- اتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح

٨- على الوزارات و الوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل

٩- منع التجمعات العامة في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة.

١٠- تشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية و المستلزمات الطبية وغير الطبية

١١- اجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين وإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل.

لخرطوم 14 – 3 – 2020 م ( سونا )

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