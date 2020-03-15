موقع استخباراتي: مُحاولة اغتيال “حمدوك”تحذير للمجتمع الدولي

وَصَفَ موقع “أفريكا انتيلجانس”، المُحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بأنّها رسالة تحذير وتذكير للدول المانحة بضرورة دعم الحكومة المدنية قبل انهيارها.

وقال الموقع، إنّ الهجوم الفاشل على موكب حمدوك، الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة يُعد بمثابة تذكير وتحذير للدول المانحة لدعم الحكومة المدنية وهي لا تزال على قيد الحياة، وحذّر من أن الاحتياجات الهائلة للشعب السوداني والإنكماش الاقتصادي والارتفاع الجُنُوني للتضخُّم وحاجة الملايين من المُواطنين للمُساعدات العاجلة ستؤدي إلى انهيار الحكومة، وأوضح أنّ هشاشة الحكومة الانتقالية السّبب في الهُجُوم، واشترط تحرير الاقتصاد السوداني من أجل إنقاذه من التدهُور المُريع بالرغم من مخاطره على الاستقرار.

وقال الموقع بحسب صحيفة الصيحة، إن الدعم السلعي ووضع البلاد على قائمة الإرهاب حرمها من التسهيلات الاقتصادية التي يُقدِّمها المُقرضون الدوليون، وأشار إلى أنّ الإدارة الجديدة في السودان تُواجه كراهية من قِبل الإسلاميين المُتطرِّفين وأعضاء الحزب المُنحل بسبب نيّتها تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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