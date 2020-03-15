السيسي يبحث مع “حميدتي” ملف سد النهضة.. ويؤكد دعم مصر للسودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.

من جانبه، أشاد حميدتي بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.

كتب محمد الجالى

اليوم السابع

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