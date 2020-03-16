المؤتمر الوطني يتحدى قرار حله ويقيم فعالية سياسية بالخرطوم

فاجأ حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بولاية الخرطوم الأوساط السياسية بفعالية حاشدة بمحلية شرق خاطبها رئيس الحزب بولاية الخرطوم أنس عمر، وشهدها عدد من القيادات والكوادر الوسيطة.
وتناول اللقاء بحسب صحيفة آخر لحظة، أمر الحزب بالولاية واستمرار الهياكل في أداء مهمتها. يذكر أن لجنة إزالة التمكين كانت قد أصدرت قراراً قضى بحل الوطني وهو ما أعتبره الحزب حبر على ورق، وإستأنف نشاطه كالمعتاد.
الخرطوم: (كوش نيوز)
3 تعليقات
اقبضوا عليهم…اعتقلوهم
مش قلتوا حرية ماكم خزلتوا الناس . حاكموا كل كوز مجرم والباقي خلوا الشعب بينكم وبينهم ويفصلكم صندوق الانتخابات او مبروك عليكم ديكتاتورية ٤
يعود الحزب ليقود البلد بقيادة شبابه وكفاءاته فالأأحزاب الأخرى عاجزة والمستوردين من الخارج أعجز.
وخاصة بعد أن عرف الناس كافة أن الذين تم إستيرادهم من العمالات الشيوعية والكفوات العلمانية دمروا البلاد لمصلحتهم الشخصية
وزكمت الأنوف فساد الفاخر ووزرائهم وملأت الشوارع زبالاتهم وفضائحهم وفعائلهم ورزائلهم اللا أخلاقية وانتشر المجون والرزائل
والقبائح وانهار الإقتصاد والجنيه وانعدم كل شيئ انحط كل مرفق.