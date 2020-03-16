المؤتمر الوطني يتحدى قرار حله ويقيم فعالية سياسية بالخرطوم

فاجأ حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بولاية الخرطوم الأوساط السياسية بفعالية حاشدة بمحلية شرق خاطبها رئيس الحزب بولاية الخرطوم أنس عمر، وشهدها عدد من القيادات والكوادر الوسيطة.

وتناول اللقاء بحسب صحيفة آخر لحظة، أمر الحزب بالولاية واستمرار الهياكل في أداء مهمتها. يذكر أن لجنة إزالة التمكين كانت قد أصدرت قراراً قضى بحل الوطني وهو ما أعتبره الحزب حبر على ورق، وإستأنف نشاطه كالمعتاد.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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