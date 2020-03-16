(وزارة الصحة): استعداداتنا تسمح باستقبال (10) حالات إصابة بـ”كورونا”

كشفت وزارة الصحة الإتحادية، عن وجود حالة إشتباه ب” كورونا” في ولاية نهر النيل يجري فحصها للتأكد من الإصابة بالمرض أو عدمه، وقال مدير الوبائيات بالوزارة د. بابكر المقبول، إنه في حال تم إثبات الإصابة فسيتم الإعلان عنها فورًا.

في وقت أقر المقبول بأن النظام الصحي في السودان لا يحتمل ظهور حالات كثيرة من المرض، وقال إن أقصى رقم يمكن إستيعابهم للعلاج من ” كورونا” وفقًا للتجهيزات والإستعدادات الحالية هم عشر حالات فقط على قدر عدد أسِرة العناية المكثفة التي تمت تهيأتها في حال ثبتت ” الكورونا”، وقال في تصريحات إعلامية محدودة امس ” إن ظهرت ( ٥٠) حالة مثلًا يصبح الوضع صعبًا”.

فيما أصدرت وزارة الصحة تعميمًا قالت فيه إن البلاد لم تشهد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفايروس ” كورونا” أمس السبت.

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

صحيفة السوداني

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