السودان يعلن إغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية

أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري الإثنين، حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وكشف عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم المجلس الأستاذ محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، عقب الاجتماع عن تكوين لجنة عليا لوضع كافة التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد وتسخير كافة المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها على أداء مهامها.

وقال الأستاذ الفكي، إن اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول قرارا بإغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، مؤكداً أن اللجنة وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأبان الناطق الرسمي باسم المجلس، أن اللجنة أكدت أن هذه الإجراءات احترازية لمنع الإصابة بالمرض وانتشاره، وأنها تهيب بكافة المواطنين التعاون مع الطواقم الصحية والأمنية وكافة الموظفين وعدم إعاقة مهامهم الرسمية لاحتواء أي إصابات بالمرض ومحاصرتها حفاظا على الوضع الجيد الذي تعيشه البلاد.

وشدد الفكي على أهمية التعاون مع الكوادر الصحية وتيسير وصول رجال الأمن إلى المشتبه فيهم وأن اختيار الدولة لأي منطقة للعزل الصحي يكون وفقاً لتقديرات دقيقة وباستشارة الكوادر الطبية والصحية.

ونبه الفكي إلى ضرورة عدم التعامل مع الأمر بحساسية وأنه يجب التعامل بحذر شديد مع الشائعات واستقاء المعلومات حول وضع المرض وعدد المصابين وكيفية التعامل معهم من القنوات الرسمية.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم وتتلقى ثلاثة تقارير في اليوم حول الوضع الصحي بالبلاد.

الخرطوم 16-3-2020 م (سونا)

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