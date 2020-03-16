فيديوهات تكشف محنة جديدة لسودانيين عالقين في مطارات العالم بعد قرار الخرطوم المفاجئ

بعد أن أعلن السودان إغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية مساء الإثنين بصورة مفاجئة، تابع محرر كوش نيوز فيديوهات بث مباشر في أكثر من دولة تكشف حال السودانيين والقادمين للسودان حيث تم إرجاع طائرات من الجو وطائرات قبل إقلاعها من مطارات مختلفة مثل تركيا والإمارات.

قرار الحكومة السودانية المفاجئ شكل أزمة جديدة ومحنة لألاف السودانيين في مختلف بقاع العالم ولا يعرف مصيرهم بعد أن كانوا في طريقم لبلادهم.

وقال مجلس السيادة السوداني الانتقالي، إن اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول قرارا بإغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، مؤكداً أن اللجنة وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



