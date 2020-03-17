مشادات كلامية حادة بين (6) فتيات والسلطات الأمنية بمطار الخرطوم

رفضت (6) فتيات قادمات من دول أوروبية بينها إسبانيا، الخضوع للعزل عبر الحجر الصحي.

وقدمت الفتيات على متن طائرة إماراتية بمطار الخرطوم أمس، فيما تم في ذات الأثناء نقل رجل قادم على متن ذات الطائرة للحجر الصحي في سوبا بعربة إسعاف خصصت لذلك، لمحاصرة مرض “كورونا”.

وكشفت مصادر عن وقوع مشادات كلامية حادة بصالة الوصول بين الفتيات وأسرهن والسلطات الأمنية والصحية حول تمسك الأخيرة بضرورة إخضاعهن للعزل قبل عودتهن لأسرهن، فيما رفضن العزل وأكدن أنهن غير مصابات بالمرض.

وأوضح مصدر مأذون بمطار الخرطوم بحسب صحيفة الصيح، أن إلزام القادمين من الخارج عبر المطار بالذهاب للحجر مسؤولية السلطات الصحية، وناشد الحكومة في أعلى مستوياتها للتدخل الفوري بوسائل محكمة تلزم الوافدين بالخضوع للحجر، وأضاف بأن الكوادر الطبية بغرفة الطوارئ أبدت استياءها لعدم استجابة الفتيات للعزل.

الخرطوم (كوش نيوز)

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