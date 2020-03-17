“حميدتي” يُخضع لفحص كورونا عقب عودته من القاهرة

كَشَفَت معلومات موثوقة لـ(الصيحة)، أنّ النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وكل وفده من الوزراء وكبار المسؤولين وطاقمه الأمني، خُضعوا لعمليات فحصٍ دقيقٍ للغاية داخل الطائرة بمطار الخرطوم فَور وصوله من القاهرة أمس الأول.

وقالت المصادر إنّ هدف الفحص هو تأكيد خلوهم من فيروس “كورونا” قبل نزولهم من الطائرة الرئاسية التي أقلّتهم لمصر إحدى الدول الموبوءة بـ”كورونا”، وأكّدت أنّ الفحص الدقيق طال حتى أمتعتهم، حيث خُضعت للرش والفحص، كما شمل الرش والتعقيم الطائرة نفسها من الداخل والخارج بما فيها الإطارات، وأكدت المصادر الاستجابة الكاملة لـ”حميدتي” وتقبُّله للفحص من قِبل الطاقم الذي صَعَدَ للطائرة قبل نزوله باعتباره إجراءً رسمياً.

وقال “حميدتي” طبقاً للمعلومات، إنه يجب خُضُوع كل مُرافقيه وأيِّ مسؤول يُغادر البلاد للفحص عند عودته، وأضاف أنّ من يُشتبه في حمله للفيروس يجب عزله وحجزه.

وحسب المعلومات، استغرقت عمليات الفحص والرش أكثر من أربعين دقيقة، وأنّ الوفد نزل من الطائرة بعد تأكيد سلامته، وذكرت المصادر أنّ عضو المجلس السيادي الفريق إبراهيم جابر ووكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز اللذين استقبلا “حميدتي”، بجانب بعض المسؤولين رحّبا بالفحص، وأكّدا ضرورة إخضاع كل المسؤولين القادمين من الخارج للفحص.

وكشفت المعلومات أنّ الفحص لم يستثن حتى الطاقم الذي صعد الطائرة للتبليغ بالإجراء الاحترازي.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة

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