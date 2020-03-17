مانيس يؤكد اهتمام الدولة بمعالجة قضايا المغتربين

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس إهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بتصحيح أوضاع جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج و تمكينه حتى يؤدي دوره المطلوب في معالجة قضايا المغتربين.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب دمدوم .

وتناول اللقاء قضايا المغتربين ومعالجتها في الفترة المقبلة، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى كيفية معالجة سلبيات جهاز المغتربين خلال فترة النظام السابق.

وأوضح مكين في تصريح صحفي أن الجهاز يحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة ومراجعة قوانينه والتصالح مع جماهير المغتربين في الخارج والعمل برؤية جديدة تستقطب كل طاقات أبناء الشعب السوداني في الخارج وقدراتهم وإمكانياتهم وتوظيفها توظيفا إيجابيا في مرحلة بناء الدولة السودانية في ظل الحرية و السلام والعدالة.

و أضاف ” من أولويات عمل الجهاز التي سيقوم بها حسم أمر الجبايات والإشكالات الكثيرة التي كانت تعيق المغتربين بجانب حسم الفساد المتفشي في الجهاز من خلال مراجعة كل المؤسسات و الشركات التابعة للجهاز، موضحا أن الجهاز سيكون له دور رائد في نقل المعرفة ودعم التنمية بالبلاد .

و امتدح مكين الدور الذي لعبه المغتربون في ثورة ديسمبر المجيدة، موضحا أن الجهاز في الفترة المقبلة سيكون جهازا وطنيا يخدم مصالح المغتربين ويرد لهم مظالمهم التي سلبها منهم النظام السابق، معلنا عن بشريات للمغتربين السودانيين بعطاء جديد لهم بدول المهجر في الفترة القادمة، لافتا إلى أن أبواب الجهاز مشرعة لكل من له رأي و مساهمة في تطوير منظومة العمل الإدارية والفنية بالجهاز.

سونا

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