ياسر عرمان وحدة الصف تمنع التدخلات الخارجية

شدد ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية بقيادة عقار ،على أهمية توحيد الجبهة الداخلية لمنع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني .

وقال في حوار مع وكالة السودان للانباء ،إن المطلوب لكي يحترمنا الخارج أن نتوحد ويكون لدينا برنامج واضح ،مؤكدا أن منع التدخل الخارجي يبدأ بالوحدة الداخلية .

وتابع “لا نوم الخارج علي تدخله في شئوننا ،ولكن نلوم أنفسنا نحن الذين فتحنا له ثقب للدخول منه . ولفت الي أن بلدان العالم الخارجي فيها من من هو طامع في ثروات وأراضي ومقدرات السودان ، واذا أردنا أن لا يتدخلوا في شؤوننا فأول شيء يجب علينا أن نوحد أنفسنا في البيت من الداخل.

ودعا عرمان السودانيين للإتفاق على مشروع وطني، يقوم على أسس ثابتة من المواطنة و العدالة والحرية.

وقال إن المفاوضات الجارية في جوبا الآن هدفها الأساسي هو إنهاء الحرب ليتمكن السودانيون من ممارسة سياسة صحيحة، وأن نعقد مؤتمر دستوري يجاوب على السؤال الذي فشلنا في الإجابة عليه منذ عام 1956م كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان.

الخرطوم في 17-3-2020(موفد سونا)

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