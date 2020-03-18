رئيس اللجنة الاعلامية : جهات داخل الحكومة لا ترغب في قيام المؤتمر الاقتصادي

إتهم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي محمد عبد الحميد عبدالرحمن جهات داخل الحكومة بانها لا ترغب في قيام المؤتمر على الرغم من أن تأجيل المؤتمر الاقتصادي تم نتيجة لدخول فيروس كورونا للبلاد وتابع «لكن رب ضارة نافعة» باعتبار أن تأجيل المؤتمر يمنح اللجنة فرصة لاجراء مزيد من الترتيبات. وأعلن عبد الرحمن خلال مخاطبته الدورة التدريبية للصحافيين والاعلاميين التي نظمتها منظمة (طومسون فاونديشن) عن تمويل اتحاد اصحاب العمل السوداني، للتكاليف الاساسية للمؤتمر على ان تتحمل وزارة المالية ماتبقى من نفقات. واقر بان تأجيل المؤتمر سيزيد منها ، وأكد استمرار انعقاد كل الورش القطاعية للمؤتمر ، ولفت الى ان انعقاد المؤتمر إلتزام سياسي.

الخرطوم :حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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