“غندور” يتوقع اندلاع ثورة شعبية

توقع رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور اندلاع ثورة شعبية في ظل ما أسماه بـ”العجز الاقتصادي” للحكومة.

وقال “غندور” على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” بحسب صحيفة المجهر أمس: (أنا لا أقول بأن المكون العسكري يكون له قول، ولكني أؤكد أن الشعب سيكون له القول، الشعب الآن معاناته تزداد في كل يوم، الصفوف تتطاول لساعات طويلة يتنقل رب الأسرة ما بين صف الوقود وصف الخبز وصف الغاز مع انقطاع الكهرباء المتواصل، يقضي يومه شقاءً بين هذا الصف وذاك الصف، العجز الاقتصادي للحكومة واضح جداً).

وتابع “غندور” (تكلفة المعيشة تضاعفت الآن عشرة أضعاف ما قبل قيام الثورة، والشعب عندما خرج ضد الحكومة التي يترأسها “البشير” خرج لتحسين ظروفه المعيشية ولم يخرج لغير ذلك).

الخرطوم (كوش نيوز)

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