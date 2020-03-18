الأصم: إمكانيات السودان الصحية ضعيفة

وصف القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم إمكانيات السودان الصحية بـ”الضعيفة”، وحذر من الاستهتار إزاء انتشار فيروس “كورونا”، مؤكداً أن دولاً لديها إمكانيات صحية متقدمة لم تستطع السيطرة على الفيروس.

وشدد “الأصم” في منشور بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة المجهر أمس، على إتباع الموجهات الأساسية للحماية من الإصابة بإبعاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أي أماكن ازدحام واختلاط، وغسل الايادي، فضلاً عن تجنب المصافحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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