مانيس يوجه بالإعداد الجيد لمشاركة السودان في معرض إكسبو 2020

وجه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس رئيس اللجنة التحضيرية العليا لمشاركة السودان في معرض إكسبو بدبي 2020م بإسراع وتيرة الإعداد الجيد للمشاركة في معرض إكسبو وذلك لعكس الوجه المشرق للسودان و العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاستثمارية و الاجتماعية من المشاركة في المعرض .

جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة التحضيرية للمشاركة في المعرض وشدد السيد الوزير على ضرورة التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإيفاء بالعهود و الجاهزية للمشاركة في الموعد المحدد لانطلاقة المعرض فضلا عن التنسيق بين الوزارات واتحاد أصحاب العمل والجهات المعنية لإنجاح الخطة الموحدة للمشاركة في المعرض علاوة على استصحاب الأثر و الفائدة المرجوة من المشاركات.

واستعرض الاجتماع تقريرا حول عمل مكتب إكسبو السودان في الفترة من ( ٢٠ يناير و حتى ١٠ مارس ) قدمه السفير سليمان محمد مصطفى المفوض العام للمعرض حيث أوضح أنه تم الوقوف على موقع جناح السودان في المعرض في دبي والعمليات الهندسية الجارية في الموقع فضلا عن عقد اجتماعات مع مسؤولي الجناح بالمعرض مضيفا أن المكتب عقد عدة اجتماعات وقف من خلالها على استعداد الوزارات للمشاركة في المعرض وجاهزية المشروعات والعروض المقدمة.

ووقف الاجتماع على عمل اللجان الفرعية ومستوى جاهزية برامجها في تنفيذ أعمال المعرض.

وأوصى الاجتماع بتكثيف الجهود لاستكمال الترتيبات الفنية المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتصميم الداخلي لجناح السودان في المعرض.

سونا

شارك الموضوع :



