قلواك:التوقيع على اتفاقية السلام مع الثورية بات وشيكا

بشر المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية بجوبا الشعب السوداني بان التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية بات قاب قوسين او ادنى.

ونقل عقب جلسة التفاوض اليوم بفندق بالم افريكا حول ورقة الثروة بين طرفي التفاوض نقل تحايا الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان للشعب السوداني ولحكومة الفترة الانتقالية، وقال انه في القريب العاجل سيحتفل شعبا البلدين باتفاق السلام الشامل بجوبا وأن يكون العام 2020م هو عام السلام للبلدين .

كما أشاد توت قلواك بالجهود التى بذلت من قبل أطراف التفاوض الحكومة ومسار دارفور، معلناً عن اكتمال مناقشة كافة الأوراق المتعلقة بمسار دارفور، مبينا انه تبقت فقط جلسة واحدة لمناقشة القضايا القومية في إطار الجبهة الثورية.

كما أشار الى انطلاق جلسات التفاوض فى الترتيبات الأمنية المتعلقة بمسار دارفور، موضحاً اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الجلسة بوجود الوفود التى تمثل الطرفين وتم تجهيز الأوراق لتسليمها للوساطة على أن تتم مناقشتها فى الفترة المحددة بعشرة أيام.

وابان أنه بانتهاء التفاوض حول ورقة الترتيبات الأمنية نكون قد استعددنا للتوقيع على السلام الشامل مع الجبهة الثورية

ويتبقى مسار عبد العزيز الحلو وفي القريب العاجل سيلحق ببقية اخوته حتى يكتمل السلام ونحتفل به جميعا ” .

سونا

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